Lutte contre le Covid-19 : l’Etat octroie 50 000 Fcfa par mois à 7250 agents de santé

361 millions Fcfa sont déboursés par le chef de l’Etat pour indemniser 7250 agents des hôpitaux qui interviennent dans la lutte contre le Covid-19. Chaque agent de santé recevra ainsi 50 000 Fcfa par mois, selon Source A. l'hôpital Principal de Dakar aura 46 millions pour 932 agents, Le Dantec plus de 34 millions pour 684 agents et l'hôpital Fann dispose de 18 millions pour 366 agents. Par ailleurs, l'hôpital de Thiès percevra 19 millions, Matam 2 millions pour 50 agents et Touba, 9 millions pour 195 agents.