MARMITE DU CŒUR : beau geste des Femmes de NDAR FM au profit des détenus de la MAC de Saint-Louis (vidéo)

Des produits phytosanitaires, des matelas, des nattes, des sceaux, des balais, etc. ont été remis aux détenus de la Maison d’Arrêt et de Correction de Saint-Louis (MAC) par l’amicale des Femmes de la radio municipale de Saint-Louis. Un bel élan de solidarité et de générosité qui a suscité beaucoup d’émotions à la cérémonie de remise, ce matin, devant l’administration de la MAC et des représentants du maire Amadou Mansour FAYE. Les personnes en détention ont fait part de leur gratitude devant cette marque d’attention des journalistes et animatrices de la 101.1. Preuve qu’au-delà de déclamer la belle parole à travers les ondes, ces dames sont des cœurs en or, pratiquantes du bien, des âmes sensibles aux souffrances de leurs semblables. Par la voix de leur collègue Na SADIO, elles on adressé des remerciements sincères et ponctués aux bonnes volontés qui les ont soutenues dans cette démarche bénévole. Elles ont par ailleurs exprimé leur souhait de pérenniser leur action. Regardez !