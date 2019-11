MBOUR : le Français Alain Rais tué pour une ...

Nous en savons un peu plus sur le meurtre du Français Alain Rais tué, mardi dernier, au village de Warang (Mbour) par des agresseurs.



Selon Les Échos, il a été tué pour une chaîne en or. Le jour des faits, il se promenait tranquillement quand il a été pris en repérage par ses bourreaux, à bord d'une moto.



En arrachant la chaîne de force, ils l'ont blessé au cou. Ce qui a abouti à sa mort.



Ces derniers ont pris la fuite après leur forfait. La victime était un médecin et sa clinique se trouve à Mbour. Une enquête est ouverte.



Seneweb