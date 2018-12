MEDIA : Yves TENDENG de SudFM/Saint-Louis primé

Le premier prix de la catégorie radio du concours « Ethique et Excellence dans le Journalisme » a été décerné à notre confrère Yves TENDENG de la station de Saint-Louis. Son reportage sur les charretiers de Saint-Louis a conquis le jury très exigeant.



C’est la consécration de la rigueur, du professionnalisme et de la compétence. Au-delà des ces aptitudes professionnelles, ce titulaire d’un master 2 en Journalisme à l’Institut Supérieur des Sciences et de l’Information et de la Communication ( ISSIC) a su marquer sa corporation par son sérieux, son clame et sa générosité.



Un triomphe très bien mérité. NDARINFO vous dit BRAVO, cher confrère et vous souhaite une très bonne continuation sur le chemin de l’excellence.



