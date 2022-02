MÉTÉO : La poussière va persister à Saint-Louis, ce weekend

La couche de poussière, qui est présente actuellement sur l’ensemble du pays, persistera durant les prochaines 48 heures particulièrement sur les localités Nord et la zone côtière (Grande Côte et Petite Côte) où elle sera davantage marquée.



Les visibilités resteront ainsi dégradées sur la quasi-totalité du territoire surtout dans la zone Nord et le littoral Nord avec des valeurs inférieures à 2Km. Toutefois, ces visibilités s’amélioreront progressivement à partir du Dimanche, renseigne un avis de l'Anacim.



NdarINFO