Macky SALL à TOUBA, ce vendredi

Avant de clôturer sa campagne, cet après midi, au stade Senghor de la capitale, Macky Sall va faire un aller-retour sur Touba où il devrait effectuer la grande prière du vendredi. Le Président sortant qui avait ouvert sa campagne par Mbacké veut ainsi réparer les dégâts causés par Me Abdoulaye Wade et Idrissa Seck.



Ce dernier avait drainé un monde fou lors de son passage sur les lieux. Idem pour l’ancien Président qui y compte encore beaucoup d’inconditionnels.



Par ce voyage de la dernière chance, Macky espère décrocher ce que son PM, hué hier au domicile du khalife, n’a pu obtenir : un ndigueul net, clair et précis en faveur de sa réélection.



