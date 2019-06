Macky SALL ferme les Consulats et Bureaux économiques

Cost-killing au plus haut sommet de l’État ! Avant de s'envoler pour le Japon, le chef de l’État, Macky Sall, a signé un décret couperet ordonnant la fermeture de plusieurs Consulats et Bureaux économiques. Une restructuration de la diplomatie qui s’explique par la rationalisation des dépenses publiques.



Sur une liste de 53 Consulats du Sénégal à l’étranger, celui de Bordeaux est le premier à fermer ses portes, informe Source A.



Le journal indique que le personnel contractuel ainsi que les diplomates atteints par la limite d’âge sont sommés de restituer à partir du 7 juillet prochain, leurs maisons et véhicules de fonction.



SENEWEB