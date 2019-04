Macky SALL : " je jure devant Dieu ..." ( vidéo)

Le chef de l'État, Macky Sall, nouvellement installé dans ses fonctions de président de la République, a déclaré que cette réélection n'est pas un privilège, mais plutôt une charge dont il dit mesurer pleinement la responsabilité.

"Je mesure pleinement la responsabilité de cette charge. C'est une mission au service du bien commun. Et c'est avec humilié et détermination que je me mets au service des populations", a-t-il promis au cours de son discours.

Pour Macky Sall, le mérite revient au peuple sénégalais. A ce titre, il a réitéré sa "profonde gratitude" aux citoyens qui lui ont renouvelé leur confiance". " Je jure devant Dieu de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal", a-t-il dit.