Macky Sall a inauguré le tronçon de l’autoroute Aéroport international Blaise Diagne (AIBD)-Mbour-Thiès

Cette section, d’une longueur de 55 km, a été construite grâce à un de prêt de 200 milliards de F CFA (305 millions d’euros) accordé par la Chine en 2015.



Le tronçon AIBD-Mbour-Thiès a été scindé en deux tranches. La branche Sud, Thiambokh-Mbour, relie l’AIBD à Mbour. Elle coupe la route Sindia-Poponguine, à hauteur du village de Kignabour et la RN1, à près d’un kilomètre de Gandigal. Ce tronçon de 39 km en 2×2 voies est extensible en 2×3 voies, et comprend 3 échangeurs, 17 passages supérieurs et 4 giratoires. La branche AIBD-Thiambokh-Thiès, d’une longueur de 16 km, traverse en grand partie la forêt classée de Thiès.



Elle rejoint le contournement Sud de Thiès à hauteur de son intersection avec la route Thiès-Sindia. Les voies de connexion à l’aéroport et la DISEZ (Zone économique spéciale intégrée) sont également rattachées à ce tronçon.



S’exprimant sur la Radiotélévision sénégalaise (RTS, publique), le président Sall a annoncé la mise en service de ces deux tronçons dès mercredi.



APS