Macky Sall annonce un financement d’un milliard pour les entrepreneurs du numérique

Le chef de l’Etat, Macky Sall a annoncé, jeudi à Diamniadio (Rufisque), la mise en œuvre dès fin mars d’un financement d’un milliard de FCFA en faveur des start-up sénégalaises.



"J’ai mis en place une Délégation à l’entrepreneuriat rapide qui va mettre en œuvre dès fin mars un financement d’un milliard de francs CFA en faveur des start-up sénégalaises", a indiqué le président Sall.



Macky Sall présidait au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD) la première édition du Forum national sur le thème : "Jeunes et numérique".



La rencontre a démarré par une minute de silence à la mémoire des disparus du crash de l’hélicoptère de l’armée nationale survenu mercredi soir dans la région de Fatick.



Le gouvernement va s’employer à mettre en place des infrastructures modernes qui permettront de réduire les inégalités, a dit le chef de l’Etat.



"En baissant les coûts d’accès à Internet vous trouverez en moi un appui sans réserve pour la formation pour développer les compétences requises et impulser la créativité et l’innovation", a soutenu Macky Sall devant pas moins de 200 jeunes acteurs de l’économie, de l’innovation et de l’entrepreneuriat numériques au Sénégal.



Le chef de l’Etat a par ailleurs ajouté que "l’octroi de 300 bourses d’études par an et la formation annuellement de 1000 personnes à l’entrepeneuriat numérique aideront à faciliter davantage aux jeunes l’accès aux nombreuses formes d’investissement existant dans le secteur du numérique".



APS