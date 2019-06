Macky Sall exige un projet de loi, criminalisant le viol et la pédophilie

Le président de la République, Macky Sall, annonce ce lundi qu’un projet de loi visant la criminalisation du viol et de la pédophilie sera prochainement soumis à l’Assemblée nationale, informe l’APS.



« J’ai donné des instructions fermes au ministre de la Justice, pour me présenter très prochainement, en Conseil des ministres, un projet de loi qui sera naturellement transféré à l’Assemblée nationale, visant la criminalisation du viol, mais également de la pédophilie« , a confié le Chef de l’Etat au cours d’une cérémonie de levée des couleurs qu’il présidait au palais de la République.



Réaffirmant sa détermination à protéger les familles, et surtout « les éléments les plus fragiles de la société’’, que sont les enfants garçons et filles, et les femmes, il estime que ce projet de loi annoncé constitue « une mesure forte » visant « des sanctions exemplaires ».



Le président pense que ce projet « pourra aider, » mais qu’il faut derrière « une mobilisation nationale parce que ces viols et ces violences se passent dans les familles« . Il appelle alors ses compatriotes à dénoncer les auteurs de violences dont les femmes et les jeunes sont victimes, rassurant que pour sa part, l’Etat va prendre « des mesures exceptionnelles dans le sens de rétablir non seulement la sécurité publique des personnes et des biens, mais aussi de veiller à ce que des dispositions légales soient prises pour que ces actes puissent totalement être éradiqués« .



Rappelons que nombreuses voix se sont dernièrement élevées, criant pour que le viol soit criminalisé, après une série de viols suivis de meurtres, dont celui de Bineta Camara, le 18 mai dernier.

Le Collectif contre les violences faites aux femmes et aux enfants avait d’ailleurs organisé un sit-in samedi dernier, pour réclamer la criminalisation du viol et la tolérance zéro dans ce domaine.







