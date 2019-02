Macky Sall : « ils ne reussiront jamais à me vaincre avec des caravanes «

Tivaouane n’a pas dérogé à la règle. La cité religieuse a réservé, cet après midi, un accueil chaleureux au candidat de la coalition Benno Bokk Yakkar, Macky Sall. Acclamé par des centaines de militants en liesse au stade municipal de Tivaoaune, le président sortant s’est offert une occasion de jeter des piques aux autres candidats.



«La campagne tire à sa fin, mais on a l’impression qu’il n’ y a qu’un seul candidat sur le terrain. Je suis le seul qui ose aller a l’assaut des stades. Je suis le maitre des stades et c’est irrevocable .De quoi ont-ils peur. Ils ont vu ce qui s’est passé au stade de Fatick. Et aujourd’hui Tivaoaune n’a pas dérogé à la règle. Qu’ils osent relever le défi. Ce n’est pas avec des caravanes qu’ils réussiront à me faire partir » a déclaré Macky Sall.