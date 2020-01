Macky Sall inaugure une usine de fabrication de carreaux céramiques à Sindia

Le chef de l’Etat Macky Sall, a inauguré, mardi, à Sindia (Mbour (ouest), la première usine de fabrication de carreaux céramiques du Sénégal dénommée ’’Twyford ceramics" pour un coût global de plus de 53 milliards de francs CFA, a constaté l’APS.



Le président Sall a déclaré que cette usine participe à la mise en place d’un écosystème de la construction et à l’émergence d’une filière BTP (Bâtiment et travaux publics) au moment où il a procédé au lancement du programme de "100 000 logements" au Sénégal.



"Je me réjouis de la convergence de vue que j’ai avec mon homologue, Xi Jinping président de la République populaire de Chine, dans sa vision d’une coopération fructueuse entre la Chine et l’Afrique à travers le FOCAC (Forum sur la coopération sino-africaine) que je co-préside avec lui, notamment sur l’industrialisation de l’Afrique", a dit Macky Sall.



A travers cette usine implantée au cœur de la Petite-Côte, le secteur privé chinois donne ainsi "un contenu réel" à la coopération entre la Chine et l’Afrique, a indiqué le Chef de l’Etat sénégalais.



Le Sénégal est "prêt" à accueillir des investisseurs chinois, notamment dans le domaine industriel, de la logistique, "tout comme nous le faisons pour les autres pays", a assuré Macky Sall.



"Déjà, en 2018, jusqu’à votre installation, les importations de carreaux utilisés dans la construction étaient évaluées à 78 850 tonnes par an, représentant une valeur de près de 30 milliards de francs CFA", a-t-il lancé aux promoteurs chinois.



Aujourd’hui, poursuit-il, avec une capacité installée de 55 000 m2 de carreaux par jour, l’usine "Twyford ceramics" va couvrir "quasiment" tous les besoins du marché local et, en partie, les besoins de la sous-région ouest-africaine.



Dans cette perspective, le chef de l’Etat a invité le gouvernement à apporter "une attention sur la protection de l’entreprise créatrice d’emplois mais aussi de revenus pour le pays, afin que la concurrence malsaine ne perturbe pas son développement".



Il a également exhorté les promoteurs à investir aussi dans les autres aspects du bâtiment, notamment à tout ce qui aura trait au sanitaire et à tout ce qui, en définitive, contribuera à abaisser les coûts du logement au Sénégal.



Macky Sall a signalé que près de 95% des intrants de cette usine sont produits localement, principalement le granite dans la région de Kédougou (est), mais également le sable de Kaolack (centre) et l’argile dans la région de Thiès (centre-ouest).



"Je salue la création de plus de mille emplois directs et de près de deux mille emplois indirects qui, désormais, vont participer à la création d’emplois dans le département de Mbour et, plus particulièrement, dans la commune de Sindia", a dit le Chef de l’Etat.



"Le Plan Sénégal émergent (PSE), c’est avant tout, le développement axé autour de l’homme. Un développement solidaire et inclusif, c’est-à-dire, le Sénégal de tous et le Sénégal pour tous", a martelé Sall.



Macky Sall a indiqué que les autorités municipales et les populations de Sindia, qui ont facilité l’implantation de cette entreprise, ont donné un exemple à toutes les communes du pays de faire de même pour l’implantation d’unités industrielles, des unités agro-pastorales.



"C’est par l’implantation de ces usines que les populations pourront trouver du travail et c’est ainsi que les autorités municipales pourraient aussi enrichir leurs communes’’, a-t-il affirmé.



