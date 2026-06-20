Macky Sall nomme sept personnalités au Secrétariat exécutif de l'APR

L'ancien chef de l'État Macky Sall continue de structurer son entourage politique, avec la nomination de sept personnalités à des postes clés du Secrétariat exécutif national (SEN) de l'Alliance pour la République (APR).





Cette réorganisation vise à consolider la stratégie politique du leader de l'APR et à réaffirmer la présence du parti sur la scène nationale, désormais positionné comme principale formation de l'opposition après douze années à la tête de l'État.





Installé au Maroc depuis la fin de son mandat, Macky Sall poursuit ainsi la structuration de sa « task force » politique à travers de nouvelles nominations au sein du SEN. Aminata Angélique Manga a ainsi été nommée Secrétaire nationale chargée de la microfinance, de l'économie solidaire et de l'inclusion sociale, tandis qu'Antoine Mbengue prend en charge les affaires juridiques en tant que secrétaire national. Abdou Salam Guèye devient pour sa part coordonnateur national des sages, pendant que Mamadou Ba se voit confier la médiation dans les conflits, toujours au rang de secrétaire national.





La réorganisation touche également la chambre des élus, avec la nomination de Mamadou Mbengue à la vice-présidence, ainsi que la logistique du parti, désormais pilotée par Cheikh Mbacké Ndiaye en tant que secrétaire national. Enfin, Doura Baldé hérite du portefeuille des relations publiques, toujours au sein du Secrétariat exécutif national.





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