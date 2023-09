Macky Sall prépare un remaniement

Après le choix du candidat de BBY pour la Présidentielle de février 2024, un remaniement est attendu.



Le gouvernement sera bientôt remanié. Le Quotidien qui donne l’information, révèle que ce nouvel attelage (à minima) devrait être mis en place après la désignation du candidat de BBY.



Une fois cette mission accomplie, le président de la République va, selon les informations de ce journal, opérer un mini-remaniement de son gouvernement. Sans doute le dernier de sa mandature. « Et certainement dans l’idée d’imprimer plus d’efficacité à l’action du gouvernement », indique Le Quotidien.



Depuis le départ des ministres de Rewmi de l’attelage gouvernemental, le Premier ministre Amadou Ba a été obligé de prendre en charge les missions qui leur avaient été assignées, à savoir le département des Sports et celui de l’Elevage.





Mais rien ne dit que le réaménagement que compte opérer le chef de l’Etat portera sur ces deux ministères en question. Pour le moment, seul l’intéressé est en mesure de le dire, précise-t-on.

Quoi qu’il en soit, comme pour boucler son agenda de cette période, le Président se rendra à New York, pour assister à l’Assemblée générale des Nations unies, comme il a l’habitude de le faire depuis son arrivée aux affaires.