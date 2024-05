Tivaouane : un jeune révolutionne l'accès à l'électricité avec sa mini-centrale pour 30 foyers

"Abdou Seck, jeune innovateur de Tivaouane, conçoit une mini-centrale électrique qui pourrait illuminer la vie de plus de 30 foyers. Cette initiative prometteuse, encore à certifier sur le plan technique, incarne le potentiel créatif des jeunes locaux. Une histoire qui inspire et qui pourrait ouvrir des portes vers des bourses et des opportunités pour d'autres esprits inventifs de la région