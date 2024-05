Ousmane SONKO : « La présence de bases militaires françaises au Sénégal suscite des interrogations légitimes »

Le leader du parti PASTEF (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité), Ousmane SONKO, a réitéré la volonté du Sénégal de disposer de lui-même, une volonté qui selon lui « est incompatible avec la présence de bases militaires étrangères » sur son sol.



Selon Ousmane SONKO cette perspective ne remet pas en cause les accords de défense que l’État sénégalais a signés avec des pays tiers.



Il a fait savoir, jeudi, à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, lors d’une conférence, co-animée avec le leader de la France Insoumise Jean-Luc MÉLENCHON , sur le thème: “Échanges sur l’avenir des relations entre l’Afrique et l’Europe”.



La présence de bases militaires françaises au Sénégal “suscite des interrogations légitimes, plus de soixante ans après nos indépendances”, a-t-il déclaré.



« Je le dis en tant qu’Ousmane SONKO président d’un parti politique qui est le PASTEF »



“Nous devons nous interroger sur les raisons pour lesquelles I ‘armée française, par exemple, bénéficie de plusieurs bases militaires dans nos pays, et sur I ‘impact de cette présence sur notre indépendance nationale et notre souveraineté”, a insisté Ousmane SONKO.



Cette position, dit-il, ne devrait pas conduire à remettre en cause les accords de défense que le Sénégal a signés “avec beaucoup de pays : les Etats-Unis, la Grande-Bretagne…”



“On peut avoir des accords de défense, sans que cela ne justifie que le tiers de la région de Dakar soit occupé aujourd’hui par des garnisons étrangères”, a réitéré Ousmane SONKO



Pour rappel dans une adresse à la nation, le 3 avril 2010, l’ancien président , Abdoulaye WADE, avait annoncé la reprise par le Sénégal des bases militaires françaises.