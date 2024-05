Travaux de construction du Pont de Rosso : Dakar et la Nouakchott pressent l'entreprise Poly Changda

Le Ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, et son homologue de la république Islamique de la Mauritanie, Mohamed Aly Ould Sidi Mohamed, accompagnés de leurs principaux collaborateurs, ont effectué, hier vendredi, une visite conjointe des travaux de construction du Pont de Rosso sur instruction des deux chefs d’États suite à la visite en Mauritanie de Son Excellence Monsieur le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar FAYE.



Cette visite a été l’occasion, pour les ministres de " constater le niveau d’avancement du chantier peu satisfaisant, d’écouter les parties prenantes, d’identifier les contraintes et difficultés et d’instruire l’Unité de Gestion du Projet à prendre les mesures appropriées pour amener l’Entreprise Poly Changda, titulaire des travaux, à se mobiliser conformément aux dispositions contractuelles pour finaliser les travaux au plus tard au mois de juillet 2026", renseigne un communiqué parcouru par Ndarinfo.



" Les ministres ont exhorté l’administration, l’Unité de Gestion du Projet et la mission de contrôle à mettre en place un mécanisme de suivi rapproché du plan d’action que l’Entreprise fournira sous quinzaine afin de résorber l’énorme retard constaté dans la mise œuvre du projet", note le document.



Au terme de leur inspection, les deux ministres ont réaffirmé l’intérêt et l’importance du projet pour les deux pays frères, au destin commun, au vu de son caractère intégrateur et des impacts socio-économiques importants attendus. Ils ont engagé les équipes du projet à davantage se mobiliser pour une mise en œuvre diligente et sans faille des travaux.