«Macky Sall promet de multiplier des infrastructures à Touba une fois réélu » (Aly Ngouille Ndiaye)

Le Président Macky Sall a sollicité lundi des prières du Khalife général des mourides afin qu’il obtienne un second mandat, à la présidentielle de 2019. Cette demande (2e du genre) a été rapportée par son ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, Aly Ngouille à la tête d’une forte délégation gouvernementale.



D’après le patron de la sécurité intérieur, le chef l’Etat compte encore faire plusieurs réalisations dans la Ville Sainte durant son second mandat. « Le Président Macky Sall promet de multiplier les réalisations à Touba si toutefois il obtient un second mandat », lance-t-il, lors de la cérémonie officielle de la 125e édition du Grand Magal.



Apres avoir listé les réalisations en terme d’infrastructures (autoroute Ila Touba, Hôpital, assainissement…), Aly Ngouille Ndiaye n’a pas manqué également de solliciter des prières pour que la prochaine élection présidentielle de 2019 se déroule dans la paix.



Cheikh Makhfou Diop (Leral.net)