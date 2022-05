Macky Sall sur les 11 bébés morts : " Les corps sont toujours à la morgue, car il y a une enquête criminelle"

Après avoir présenté ses condoléances, le chef de l'Etat a voulu savoir ce qui s'est réellement passé et en a profité pour répondre au porte-parole des familles des victimes, qui ont posé respectivement ces questions :



Quelles sont les causes de l'accident ? Que faisaient les préposés à la surveillance des enfants ? Quand-est-ce qu'ils pourront faire le deuil de leurs enfants dans la mesure du possible ?



Enquête criminelle



Le Président Macky Sall, très ému, se félicite de la pertinence des questions et a apporté des précisions. "Pour répondre à ta question sur la cause de l'accident, il faut savoir qu'en pareils cas, il y a une enquête criminelle et la justice doit déterminer exactement ce qui s'est passé.



Je puis vous dire que les corps sont à la morgue, mais, en relation avec le Procureur, on verra comment faciliter la restitution des corps pour les inhumer", a-t-il souligné.