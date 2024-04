Macky Sall veut remobiliser sa famille

L’ex- Président veut remobiliser l’Alliance pour la République (APR), son parti et démarre le processus par l'envoi samedi prochain d'une délégation dans les régions de Kolda, Kaffrine et Tamba. «Malgré son absence du pays, Macky Sall mobilise ses troupes. Il ne veut pas laisser l’APR mourir avec la perte du pouvoir», décrypte L’AS, qui donne l’information dans son édition de ce mardi.



Le journal précise qu’il s’agira pour les émissaires du président des Marron-Beige «de remobiliser et remercier les militants et sans doute les préparer aux combats futurs». L’AS ajoute que «la délégation de Macky Sall va le représenter au Daaka de Médina Gounass. Elle va transmettre le message de l’ancien chef de l’État au khalife».