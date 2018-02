Macky achète à la France 50 000 lampadaires solaires à 1 million l'unité

"Le groupe du Lot et Garonne a emporté un contrat de fourniture de lampadaires qui vont permettre d'éclairer un tiers (du territoire) du Sénégal, informe le journal français Les Échos sur son site. C'est sans doute le plus gros chantier d'éclairage public solaire dans le monde."



D'un montant global de 87 millions d'euros (57 millions 68 millions 259 mille de francs Cfa) a été officiellement signé le 2 février 2018, lors de la visite du Président Macron. Les Échos informe qu'Eiffage va se charger de l'installation des lampadaires. Et que le projet est financé grâce à un prêt de Bpifrance (Banque publique d'investissement de France) et du Trésor français.



"Fonroche, qui travaille sur ce projet depuis trois ans, a été choisi parmi une trentaine d'industriels, principalement asiatiques, américains et européens- dont son concurrent bordelais, Sunna Design. L'Agence nationale pour les énergies renouvelables (Aner), qui était chargée de préparer l'appel d'offres, avait mis trois critères en avant : la performance, la vitesse d'exécution et un assemblage local", renseigne la même source.



