Macky et Ghazouani s’engagent à renforcer leurs liens

Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall a eu un entretien téléphonique ce mercredi 7 août 2019 avec son ami et frère, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, Président de la République Islamique de Mauritanie.



Les deux Chefs d’Etat ont évoqué, pour s’en réjouir, la qualité exceptionnelle des relations entre leurs deux pays et exprimé leur volonté commune de travailler au renforcement de ces liens privilégiés.



Son Excellence Monsieur le Président de la République a réitéré à son homologue tous ses souhaits de succès dans l’exercice de ses éminentes charges.



Saisissant l’occasion de la fête de la Tabaski, ils ont échangé des vœux de paix, de fraternité et de réussite pour leurs peuples et l’ensemble de la Oumma islamique.