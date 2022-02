Macky veut un « Mémorandum sur les acquis, réalisations et avancées sociales notables en matière d’éducation et de formation »

La joie va très vite retomber chez les enseignants qui célèbrent la victoire des Lions du Sénégal. Le communiqué du gouvernement qui sanctionne la réunion du Conseil des ministres de ce mercredi 2 février 22 renseigne que le président SALL n’est pas disposé à satisfaire à leur doléance.



En effet, président la rencontre hebdomadaire, le chef de l’Etat se targue déjà d’avoir beaucoup fait pour la « revalorisation de la fonction enseignante».



Et pour que nul n’en ignore, le président SALL a commandité un mémorable. « Le Chef de l’Etat invite, dans cet esprit, le Gouvernement à communiquer au public, à travers un Mémorandum exhaustif, sur les acquis, réalisations et avancées sociales notables, accomplis ces dix (10) dernières années en matière d’éducation et de formation, notamment en ce qui concerne la revalorisation de la fonction enseignante », renseigne le document.



Ainsi, les enseignants qui demandent au gouvernement de respecter ses engagements, risquent de se heurter à la volonté du président SALLL qui entend exhiber son bilan pour ne rien faire.







WALFNet