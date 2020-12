Macron positif à la Covid-19: un dîner de la majorité à l’Élysée fait polémique

La journée de jeudi a été marquée par la contamination à la Covid-19 d’Emmanuel Macron. Depuis 24h, un dîner est au cœur de la polémique et fait beaucoup jaser. Il s’agit d'un repas organisé mercredi soir à l’Élysée rassemblant au moins dix membres de la majorité, soit quatre personnes de plus que les six recommandées par le gouvernement.



Au lendemain de l’annonce du test positif à la Covid-19 du chef de l’État français, le calendrier d’Emmanuel Macron est décortiqué pour rechercher les cas contacts. Si son agenda était chargé depuis une semaine (rencontre avec le Premier ministre portugais mercredi, avec le Premier ministre espagnol lundi, participation au sommet du Conseil européen la semaine dernière...), un dîner en particulier attire l’attention. Il s’agit d'un repas de travail qui s’est tenu mercredi 16 décembre à l’Élysée jusqu’à minuit et demi, précise FranceInfo.