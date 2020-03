Madina Gounass : le Daaka s’ouvre samedi

Le ‘’Daaka’’, une retraite spirituelle organisée chaque dans la cité religieuse de Médina Gounass (département de Vélingara), s’ouvre samedi, a appris l’APS des organisateurs.



La manifestation, qui se tiendra jusqu’au 28 mars, regroupe chaque année des dizaines de milliers de fidèles venant des quatre coins du Sénégal et de la sous-région.



Déjà, à la veille de son ouverture officielle, de nombreux pèlerins ont fini de rallier la cité religieuse, où l’évènement est célébré depuis 1942 par le marabout Thierno Mouhamadou Saidou Ba.



Durant toute sa durée, les pèlerins lisent le Coran et procèdent à des invocations.



La région médicale de Kolda annonce avoir doublé le nombre des agents qui seront déployés sur le terrain et se tient en alerte en raison du contexte de coronavirus.

APS