Magal des 2 Rakka : Le dispositif sanitaire intègre la fièvre de Crimée Congo

Le dispositif du district sanitaire de Saint-Louis, destiné à la couverture sanitaire du Magal des deux «rakka », tiendra compte de l’apparition récente de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo et du contexte de Covid-19, a affirmé jeudi le Dr Demba Sarr, le médecin-chef par intérim dudit district sanitaire. Cette manifestation religieuse, qui commémore une prière faite par le fondateur du mouridisme Cheikh Ahmadou Bamba dans le Palais du gouverneur de l’AOF (Afrique occidentale française) le 5 septembre 1895, reprend ses droits ce 5 septembre après deux ans de pause due à la Covid-19.



«Dans le cadre de la prévention et éventuellement de la prise en charge de la maladie de Crimée-Congo, déclare-t-il, les éléments mobilisés dans le dispositif seront dotés de matériel de protection individuel.» Il a aussi annoncé la mise en place d’un dispositif sanitaire contre cette maladie qui a été récemment signalée dans le département de Podor, dont les autorités sanitaires ont notifié deux cas, dont deux décès.



Selon le Dr Sarr, dans le cadre de la couverture sanitaire de cet événement religieux, une campagne de vaccination et de communication contre la Covid-19 est prévue par le district sanitaire. La tuberculose, qui est une maladie dont la propagation est favorisée par les regroupements, sera aussi l’objet d’une campagne de communication dans ses différents aspects, a-t-il poursuivi, selon l’Aps.



Le district prévoit également de mettre en place cinq sites équipés chacun d’une ambulance pour faire face à d’éventuels évacuations ou transferts des malades, a dit Dr Sarr.