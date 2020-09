Maggal des 2 raakas : Serigne Moustapha Mbacké a présidé la fermeture des récitals du coran

Il a rappelé que le récital du saint coran sera bénéfique pour tout le Sénégal et le monde, pour ‘’enrayer la pandémie de la COVID-19 qui frappe le Sénégal et tout le monde entier’’.



De son côté, Me Alioune Abatalib Gueye, membre du kûrel de la prière des 2 rakaas, a salué la présence du frère de Serigne Mame Mor Mbacké, pour assurer la fermeture du récital du saint coran, sous la recommandation du khalife général des mourides.



Serigne Mame Mor Mbacké, imam de la prière des deux Rakaas, souligne-t-il, s’est adressé aux fidèles par téléphone, afin de rappeler à tout un chacun ’’la quintessence du Magal des deux rakaas’’. ‘’Le père et la mère de tous les Magals au Sénégal, un symbole particulier et une victoire de l’islam’’, selon le guide religieux.



Il rappelle que ce 5 septembre 1895, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, en effectuant la prière des 2 Rakaas dans le bureau du gouverneur colonial, avait même exposé sa vie. D’ailleurs, rapporte Me Abatalib, l’imam Mame Mor Mbacké a attesté que ‘’la prière des 2 Rakaas est un don de Dieu pour Saint-Louis et pour le Sénégal ’’.



Le porte-parole du kûrel a indiqué que ‘’tous les saint-louisiens doivent s’évertuer et s’engager pour la perpétuation des 2 Rakaas, parce que c’est un jour béni’’.



‘’Pour cette année, la prière populaire a été annulée afin d’éviter une propagation du coronavirus, avec les grands rassemblements, mais tout un chacun peut dans sa propre maison faire ses prières pour honorer ce jour béni, afin de bénéficier des bienfaits par la grâce de Dieu’’, a suggéré Me Alioune Abatalib Gueye.



APS