Mairie de Dakar : Yaya Abdoul Kane exclut une délégation spéciale

Le ministre de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l'Aménagement du territoire, Yaya Abdoul Kane, écarte l'éventualité d'une délégation spéciale à la mairie de Dakar dont le maire, Khalifa Sall, a été révoqué. Ce "n'est pas à l'ordre", a-t-il écarté dans un entretien accordé à L'AS.



"C'est le premier adjoint sur l'ordre du tableau qui assure l'intérim. Le représentant de l'Etat devra d'abord convoquer sans délai le conseil pour procéder au remplacement du maire de Dakar par son suppléant, ensuite le conseil se réunira à nouveau pour le remplacement du maire", déroule le ministre. Non sans ajouter : "S'il y a blocage, nous prendrons les dispositions nécessaires conformément à la loi."



Yaya Abdoul Kane rappelle que depuis l'avènement de Macky Sall, dans les mairies, "il n'y a pas eu de problèmes de règlements (de comptes) politiques". "Aucun maire n'a été révoqué pour des raisons politiques. Jusque-là, il n'y en a pas et il n'y en aura pas", rassure-t-il.



La délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l'Etat dans le département dans un délai de huit jours à compter de la dissolution, de l'annulation définitive des élections, de l'acceptation de la démission ou de la constatation de l'impossibilité de constituer le conseil municipal.



Seneweb