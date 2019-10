Maisons rasées à Ngallèle-Extension : le cri de coeur d'un poète

Sueur au front

Ma maison fut bâtie

Fruit de labeur et de sacrifices

Lentement patiemment péniblement

Et puis et puis et puis un jour

Le Monstre s' abattit sur son faîte

Le béton chute et meurt

Horreur douleur malheur

Je suis sans toit!

A cause de toi.

Moi vendeuse de sachets d' eau

Moi marchand ambulant

Moi vendeuse de cacahuètes

Nous les sans dent

En un instant en un instant seulement

Tout s' effondre " le monde s' effondre" à nos pieds.

Pluie de larmes sur Bango et Ngallèle

Sur Ngallèle et sur Bango

Comme à Chabra et Chetila

Nos vies emportées sous le fracas des caterpillars

Nos vies sacrifiées sous l' autel des magnats du pétrole

Nos vies brisées au nom du fric

Bango en deuil Ngallèle en deuil

Bango Ngallèle anéantis en un clin d' oeil

Sous l' oeil de la République extasiée

Ni compassion ni commisération ni compensation

Dehors!

A Bango à Ngallèle on ne rit pas

On ne rit plus

Le rire est mort!

La République n' est plus qu'une métaphore !



Abdoukhadre DIALLO