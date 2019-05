« Maîtresse d’un homme marié » : le CNRA adresse une mise en demeure à la 2STV et menace de ...

Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel,



Vu la Constitution ;

Vu la loi n°2006-04 du 4 janvier 2006 portant création du CNRA ;

Vu le Cahier des charges applicable aux titulaires d’une autorisation de diffusion de programmes de télévision privée de droit sénégalais ;



Vu l’épisode du téléfilm « Maîtresse d’un homme marié diffusé le 27 mai 2019 ;

Considérant la non prise en compte des remarques du Collège du CNRA contenues dans la décision n° 0001 du 29 mars 2019 ordonnant la révision du contenu du téléfilm ;

Après en avoir délibéré, en sa séance du 31 mai 2019 ;





MET EN DEMEURE LA 2STV :



de veiller à ce que les propos, comportements et images jugés indécents, obscènes ou injurieux ainsi que les scènes de grande violence ou susceptibles de nuire à la préservation des identités culturelles ne soient plus diffusés ;

de se conformer scrupuleusement à la note de service signée par la Directrice Générale de la 2STV et transmise au CNRA, enjoignant la responsable des programmes à veiller sur le contenu de la série « Maîtresse d’un homme marié » et à faire procéder à un remontage chaque fois que des séquences susceptibles de heurter la sensibilité des concitoyens sont notées.



Le non-respect de cette mise en demeure expose la 2STV aux sanctions prévues par la loi n° 2006-04 du 4 janvier 2006.



La présente décision prend effet à compter de sa notification. Elle sera enregistrée, notifiée et publiée partout où besoin sera.



Pour l’Assemblée du CNRA

Le Président



Ampliation : Marodi Production.