Mali : Arrestation d’individus impliqués dans des actes de persécution de Mauritaniens

Les autorités maliennes ont procédé à l’arrestation de plusieurs personnes accusées d’avoir persécuté des membres de la communauté mauritanienne et de les avoir menacés de « vengeance ».



Selon une source au sein des Mauritaniens expatriés au Mali, ces individus auraient attaqué et contraint à la fermeture plusieurs boutiques appartenant à des commerçants mauritaniens.



Le commissaire de police malien a assuré que les autorités prendront les mesures nécessaires pour protéger la communauté mauritanienne et garantir que les responsables des actes de violence soient traduits en justice.



Les personnes arrêtées devraient être jugées au début de la semaine, en présence de membres de la communauté mauritanienne.