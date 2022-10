Mali : Le Premier ministre Choguel Maïga présente sa démission à Assimi Goïta

Le repos médical forcé de Dr Choguel Kokalla Maïga a été marqué par un décret présidentiel mettant en orbite le colonel Abdoulaye Maïga comme intérimaire du chef du gouvernement. Ce qui, faut-il le rappeler, est une première dans les annales de l’histoire sociopolitique du monde.

Ce, d’autant qu’en général, les décrets définissant les attributions et les préséances des gouvernements, énoncent clairement les intérims des Premiers ministres. Il s’agit d’une simple préséance gouvernementale qui permet par exemple au ministre de la Défense ou de l’Administration territoriale ou encore celui de l’Economie et des finances de remplacer provisoirement le chef du gouvernement, lorsque ce dernier est en missions. Mais, si le président de la Transition a dû user d’un décret pour ouvrir un intérim, il s’agit d’un acte visant à remplacer purement et simplement le Premier ministre, malade.