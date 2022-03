Mali : quatre soldats maliens et au moins 22 terroristes tués dans deux attaques

Quatre soldats maliens et au moins 22 terroristes ont été tués dans deux attaques dans le centre et le nord du Mali, a indiqué lundi la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) dans un communiqué.



Une embuscade tendue contre une patrouille en offensive ce lundi à Boni (Douentza), dans le centre du Mali, a coûté la vie à deux éléments des Forces armées maliennes (FAMa), qui ont également enregistré 7 blessés. Après une riposte vigoureuse de l’armée, 13 assaillants ont été tués et 2 interpellés.



Quant à l’attaque du poste de Tessit (Ansongo/Gao), dans le nord du pays, elle a fait 2 morts et 10 blessés dans les rangs de l’armée malienne.



« Les FAMa ont repoussé vigoureusement l’attaque, 9 morts ont été dénombrés sur place et plusieurs blessés terroristes ont été interceptés et anéantis par une intervention aérienne au cours de leur fuite », selon le communiqué.



Le 4 mars dernier, 27 soldats et au moins 70 terroristes ont été tués dans une attaque terroriste contre le poste de sécurité des FAMa de Mondoro (Douentza), dans le centre du pays.



Depuis 2012, le Mali est confronté à une profonde crise multiforme aux niveaux sécuritaire, politique et économique. Les insurrections indépendantistes, les incursions djihadistes et les violences intercommunautaires ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés dans le pays.



Source : Agence de presse Xinhua