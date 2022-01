Mamadou Lamine Diallo : “La chute de BBY est une bonne nouvelle pour le peuple sénégalais”

Il est l’un des opposants au régime de Macky Sall qui cache pas sa joie à la suite de la débâcle de la grande coalition de la mouvance présidentielle, Benno Bokk Yakkar. Mamadou Lamine Diallo qui parle déjà de bonne nouvelle. “Il pouvait ainsi forcer un troisième mandat ou choisir tranquillement son « Medvedev » dans un scénario à la Poutine. Le peuple et sa jeunesse courageuse en ont décidé autrement. BBY est tombée. C’est une bonne nouvelle pour la respiration démocratique de notre pays. Finis les procès politiques d’opposants, les intimidations et autres arrestations arbitraires. C’est la fin du règne usurpé de la dynastie FayeSall. Merci peuple du Sénégal !“, a-t-il notamment déclaré.



Opposition



Le député d’adresser ses félicitations aux coalitions de l’opposition. “Coup de chapeau à Pastef, Taxawu Senegal, Pur, et aux jeunes combattants de Yewwi qui ont su mobiliser la jeunesse pour abattre l’ogre. Merci à Wallu Sénégal qui m’a confié la lourde tâche d’être le Mandataire national“, se réjouit-il.



Pétrole et gaz



De l’avis de Mamadou Lamine Diallo, les enjeux nationaux liés au pétrole et au gaz naturel sont tels qu’il faut imposer la cohabitation à Macky Sall dès les élections législatives de Juin-Juillet 2022. “C’est la tâche de l’heure de Yewwi et Wallu“, a-t-il conclu à ce sujet