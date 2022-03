Mamadou Lamine Diallo à Macky Sall : “Le poisson devient rare et tout est exporté”

Mamadou Lamine Diallo, Président du mouvement Tekki, continue le débat économique avec Macky Sall. La question économique de la semaine (la QES TEKKI) qui lui est soumise parle de l’assumation de notre souveraineté sur la mer sénégalaise.





Le secteur de la pêche est en ébullition. La pêche artisanale est écrasée par les accords de pêche qui favorisent les bateaux européens, russes, coréens et chinois. Le poisson devient rare et tout est exporté pour quelques milliards par an en faveur des finances publiques. Les 600 000 travailleurs de la pêche artisanale dont beaucoup de femmes voient leurs revenus baisser. Voilà la politique de Macky Sall, un abandon de la souveraineté sur notre part de mer.



On le voit au niveau du Port de Dakar: le terminal roulier à Bolloré, le terminal minéral à Necotrans qui a disparu peu après, le terminal à container à Dubaï Port.