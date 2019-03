Mame Mactar Gueye dénonce la série "Maîtresse d’un homme marié": "cette production pornographique"

Mame Mactar Gueye de l’ONG Jamra monte au créneau pour dénoncer les scènes osées de la série "Maîtresse d’un homme marié", produite par Marodi Tv.



Dans un entretien avec Senego, il lâche ses vérités : "C’est une série qui est, pire que, ce que nous avons vu par le passé et qui nous avait poussés à organiser une marche de protestation, dès la première année de l’alternance. Elle est pire parce que non seulement, il y a cet érotisme de bas étage, que vous savez, mais le langage est ordurier et grossier. A l’instar de ces propos d’une actrice dans une séquence: "sama li ma ko mom makoy diox kuma nex".



Il ajoute ensuite : "Il y a une invite à la banalisation, à la vulgarisation du comportement de la femme. (…) il y a un minimum de respect que nous devons aux femmes. Qui non seulement, sont nos épouses, mais nos sœurs, nos tantes, nos mères. On doit éviter la dégradation systématique de l’image de la femme, par cette production pornographique"



SENEWEB