Manifs et casses de biens d'autrui : l’UNCS éveille les consciences | AUDIO

L'Union nationale des consommateurs du Sénégal a organisé samedi une conférence sur le thème " Ne touche pas à notre bien " pour alerter surtout les jeunes à éviter les casses et les saccages durant les grèves ou manifestations politiques. Une rencontre à laquelle plusieurs membres de la société Saint-Louisienne ont pris part.



« En effet, beaucoup de pertes matérielles (saccages de station essence et magasin Auchan) et humaines ont été notées au mois de mars à la suite de la convocation d’Ousmane SONKO », renseigne une notre transmise à Ndarinfo.



« Ce qui a eu comme conséquence directe la perte de centaines d'emplois », déplore le texte.



« Ainsi, avec l'approche des élections, cette activité vient à son heure pour anticiper et éveiller les consciences à adopter de nouveaux comportements », s’est engagé l’UNCS.



En audio, Mame Cheikh SECK revient sur les enjeux de cette démarche ...