Mansour FAYE sur l’accident de Kaolack : "les auteurs de cet acte ignoble seront appréhendés"

Le ministre des Infrastructures et des Transports Terrestres, Mansour Faye, a réagi suite au terrible accident qui a fait 4 morts ce dimanche à Kaolack. « C’est avec une douleur atroce et une vive colère que j’apprends le décès de 4 occupants d’un taxi qu’un camion a percuté à Kaolack sans leur laisser la possibilité d’échapper à cette mort atroce. Des blessés sont aussi notés durant cet accident odieux et révoltant », a-t-il fait savoir.



Mansour Faye, qui annonce une enquête, promet que « les auteurs de cet acte ignoble seront appréhendés, traduits en justice et punis à la hauteur de leurs forfaits ». Le ministre demande, par ailleurs, aux populations de garder le calme et « se rassurer que l’Etat du Sénégal fera le nécessaire ». Il a aussi présenté ses condoléances aux parents des victimes, au peuple sénégalais, notamment à la population de Kaolack et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.



« Je réitère mon appel à plus de prudence, de respect du code de la route et de la dignité humaine », conclut-il.