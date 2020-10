Mansour Faye : « Un élément sonore récent qui confirme la tenue de cette audience avec Sonko existe…»

Posture droite, tout de blanc vêtu, Mansour Faye de Déclarer : « Cette rencontre avec la presse fait suite à une sortie virulente de Sonko qui proférait des insultes que mon éducation ne me permet pas. Dans ma gestion quotidienne, j'ai toujours l'idée de rendre compte aux différents corps de contrôle et aux Sénégalais »



Revenant sur des propos de Sonko lors de sa sortie le mercredi, M.Faye a soutenu mordicus que « l’audience a bel et bien eu lieu dans les locaux de la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, devant de hauts fonctionnaires de l'État et magistrat de profession ».



Pour le moment, poursuit le maire de Saint Louis, « je fais abstraction de l’objet de cette rencontre tout en lui laissant volontiers le soin d’apprécier d’en divulguer la teneur ».



« A l’heure où je vous parle un élément sonore récent qui confirme la tenue de cette audience existe je lui laisse la prérogative de me donner l’autorisation de le mettre à la disposition de la presse et des Sénégalais comme m’y oblige la loi », a affirmé Mansour Faye.



