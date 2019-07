Marché Ocass de Touba : Un Hold-up perpétré en plein jour par une bande lourdement armée

L’insécurité demeure une équation à mille inconnues pour les populations de Touba. A peine deux semaines après l’annonce faite par le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, de l'adoption de nouvelles dispositions par l’Etat pour garantir la sécurité dans la ville sainte, un nouveau fait vient rappeler que le combat est loin d'être gagné.

Cette fois-ci, c’est en plein jour, alors que vendeurs, commerçants et riverains vaquaient tranquillement à leurs occupations, qu’une bande d’individus s’est attaquée à un bureau de change en plein cœur du marché Ocass. Selon Mor Mbaye, le propriétaire des lieux, il s’agit d’une bande constituée de trois hommes et d’une femme, qui a cambriolé son commerce.

À l'en croire, c’est la femme qui s’est présentée la première, prétextant vouloir échanger trente mille euros en francs Cfa. Mais l’instant qui a suivi, le reste de la bande lourdement armée, a fait irruption dans le bureau de change.

Mor Mbaye et ses agents ont été ligotés et sévèrement malmenés par les malfaiteurs qui sont repartis sans être inquiétés avec une grosse somme d’argent non encore évaluée.

Une plainte a été déposée, et une enquête ouverte.



SENEWEB