Marché Sor : Les vendeuses de poisson crient leur ras-le-bol et réclament un nouveau site

Au marché Tendjiguène de Sor, les vendeuses de poisson tirent la sonnette d’alarme. Conditions de travail précaires, insécurité grandissante, et manque d’hygiène rendent leur quotidien insoutenable. Elles demandent aux autorités locales et étatiques un marché digne de ce nom, adapté à leur activité et à la sécurité des clients.