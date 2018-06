Marche d’indignation des victimes de l’usine chinoise de Mbambara ( vidéo-Photos )

Des habitants des villages de Ndiawsir, Ngaina Lébou, Mbambara, Keur Barka, Diele Mbame et Doune Baba DIEYE ont marché, ce matin, contre les désagréments olfactifs et sonores qu’occasionne l’usine chinoise de production de farine de poisson. Les manifestants fortement mobilisés ont arboré des brassards rouges et crié leur-ras-bol en suivant de manière pacifique le parcours qu’empruntent les véhicules pour verser le poisson pourri dans la petite unité industrielle implantée au bord du fleuve. Ils réclament notamment la fermeture sans délai de l’usine qu’ils accusent de polluer la zone et de propager des pathologies pulmonaires chez les riverains à travers sa fumée grisâtre. Voici le film de la marche. Regardez !