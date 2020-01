Marche pour la libération de Guy Marius SAGNA : De violents affrontement entre membres de «Noo Lank» et jeunes de l'APR

À peine la marche du collectif « NOO LANK » a débuté que les blessés sont enregistrés du cotés des activistes. A l’origine, les activistes ont été arrosés de pierres par les jeunes Apéristes. Même si la marche est autorisée et escortée par la police, les affrontements entre les ont été rapide et violents. Pour rappel, le collectif « Noo Lank » a organisé ce rassemblement pour la libération de Guy Marius Sagna et les hausses des prix de l’électricité et des denrées alimentaire. Ils ont programmé de faire une importante déclaration lors de cette marche qui commence au Rond-point Ucad pour se terminer au rond-point Grand Médine.