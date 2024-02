Marche silencieuse : grande mobilisation à Dakar

La plateforme des acteurs non étatiques "Aar Sunu Élection" tient ce samedi sa marche silencieuse qui se déroule de 11h à 13 allant de l’Echangeur SIPRES sis sur la VDN aux deux voies de Liberté 6. Sur place, on aperçoit des membres de partis politiques prendre part à cette initiative. C'est le cas des députés Ayib Daffe et Guy Marius Sagna. El Malick Ndiaye du parti dissous : Pastef Les Patriotes y était tout comme la militante "Falla Fleur". L'image du jour devrait être le vieux sur sa chaîne roulante ou Aliou Sané, libéré de prison hier-vendredi.