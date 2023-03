Marines - Opération de patrouilles conjointes entre forces mauritanienne et sénégalaises

Dans le cadre de la coopération conjointe entre notre pays et le Sénégal, la Marine Nationale a effectué des patrouilles conjointes avec la Marine sénégalaise à la frontière mauritano-sénégalaise.



Ces patrouilles ont été effectuées par la Marine Nationale le jeudi et vendredi de ce mois de mars sur l’axe Boghé -Bababé.



Ces patrouilles visent à sensibiliser les riverains des deux pays à la nécessité de s'engager à traverser les points de passage officiels, à l'importance d'être prudent, de signaler toute activité suspecte ou illégale, et d'inciter au bon voisinage.



Elles incarnent également la volonté de coopération, de coordination sécuritaire et de bon voisinage entre les deux pays, et ont été bien accueillies par les citoyens qui ont apprécié cette coopération conjointe.