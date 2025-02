Maroc : le Roi Mohammed VI appelle les marocains à renoncer au sacrifice de l’Aid al -Adha (Tabaski)

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine (Commandeur des Croyants ) a adressé un message royal à la nation ce mercredi 26 février 2025, annonçant la décision de ne pas accomplir le rituel du sacrifice de l’Aïd Al-Adha cette année. Cette annonce a été lue par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, lors du journal télévisé de la chaîne Al Aoula.



Ce choix s’inscrit dans une démarche de responsabilité et de solidarité face à une conjoncture économique et climatique difficile qui afflige le royaume.



L’Aïd Al-Adha, pilier de spiritualité et de partage, voit habituellement les familles marocaines pratiquer le sacrifice du mouton, une sunnah mu’akkadah, c’est-à-dire une tradition fortement recommandée mais non obligatoire. Cette année, cependant, le souverain a mis en avant les défis auxquels son peuple doit faire face : une baisse notable du cheptel due à des conditions climatiques ardues, exacerbée par une situation économique tendue.



Le roi n’a pas seulement appelé à une pause dans la tradition; il a également annoncé qu’il sacrifiera un mouton en son nom et au nom de tous les Marocains, honorant ainsi la tradition du Prophète Mohammed tout en soulignant l’importance de préserver l’esprit de cette fête. Ce faisant, il transforme un acte de privation en un symbole de générosité et d’unité nationale.



Ce message royal ne se contente pas de répondre à une urgence économique ; il est aussi une leçon de flexibilité et de compassion. Il rappelle que les enseignements de l’Islam ne sont pas rigides mais plutôt adaptés aux réalités des fidèles. Le Roi, en tant qu’Amir Al Mouminine, montre qu’il est possible de rester fidèle à l’esprit des traditions tout en adaptant leurs expressions aux nécessités du moment.



Les Marocains sont ainsi invités à célébrer l’Aïd Al-Adha en se concentrant sur ses aspects les plus spirituels et communautaires : la prière, le renforcement des liens familiaux, et les actes de charité. Ces actions, qui sont au cœur de la célébration, devraient être perçues non comme un substitut moindre, mais comme une expression pleinement valable de la foi.



La décision du Roi Mohammed VI est un rappel puissant que la vraie essence de l’Aïd Al-Adha réside dans la capacité à penser aux autres avant soi-même et à préserver l’unité et la bienveillance au sein de la communauté. C’est une illustration de la manière dont les leaders peuvent guider avec sagesse et prendre des décisions audacieuses pour le bien-être de leur peuple, en restant ancrés dans les valeurs de leur culture et religion. En ces temps incertains, cette approche réfléchie et inclusive est plus nécessaire que jamais.



