Mauritanie- Allègement du protocole de contrôle sanitaire à l’entrée dans le pays

Les autorités sanitaires mauritaniennes ont décidé d’alléger le protocole de contrôle sanitaire à l’entrée en Mauritanie en raison de la baisse des cas de Covid-19 et d’absence de notification de nouveaux variants en circulation dans le monde, apprend de source officielle.



Ce processus inauguré depuis avril 2022 maintient cependant une prise de température sans contact, la présentation à l’arrivée de preuve de vaccination d’au moins deux doses et le cas échéant la présentation d’un test PCR datant d’au plus 72 heures.



La situation de la Covi-19 en Mauritanie connait ces derniers temps une accalmie sur le front des infections et de la mortalité des individus.