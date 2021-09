Mauritanie : Le Gouvernement annonce une réduction considérable des prix des denrées alimentaires

Le gouvernement mauritanien a annoncé mercredi de nouvelles mesures destinées à fixer les prix de certains produits de première nécessité de 10% par rapport aux prix initiaux.



Lors de la conférence de presse des membres du gouvernement le ministre des pêches et de l’économie maritime, ministre du commerce par intérim, Dy O. Zeine, a dit que ces mesures représentent une baisse importante des prix et qu’elles seront applicables dès jeudi, sur l’ensemble du territoire national.



Le ministre a ajouté que la différence des prix à Nouakchott et à l’intérieur du pays va se limiter au prix du transport qui sera extrêmement limité.



Ould Zeine a ajouté que le gouvernement a chargé une commission de suivre les prix, demandant aux citoyens de contribuer à cette opération en informant les autorités chaque fois qu’ils constatent des spéculations sur les prix.



Ci-dessous les anciens et les nouveaux prix des produits concerné :



Sucre : 260 le kg au lieu de 300, soit une réduction de 2000 MRO sur le sac



Blé : baisse de 500 MRO ce qui ramène le prix du KG à 145 MRO au lieu de 155



Riz importé 1ère catégorie : réduction de 2000MRO sur le sac ce qui ramène le kg à 360 MRO au lieu de 400 MRO



Riz importé 2ème catégorie réduction de 1500 MRO sur le sac, soit 320 MRO le kg au lieu de 350.



Riz local 1ère catégorie réduction de 2500 MRO sur le sac soit 300 MRO au lieu de 350 MRO



Riz local 2ème catégorie réduction de 2250 MRO le sac soit 275 MRO le kg au lieu de 320 MRO



Huile le bidon de 10 passe de 800 MRO à 660 MRO



les 3 catégories de lait en poudre :



1100 MRO le kg au lieu de 1600 MRO



800 MRO le kg au lieu de 1400



700 MRO le kg au lieu de 1200 MRO



poulet importé (cuisses) 700 MRO le kg au lieu de 800 MRO



poulet entier importé 900 MRO le kg au lieu de 1100 MRO



La viande rouge : le kg de la viande de caprins 2200 MRO au lieu de 3000 MRO



La viande de bœuf et de chameau : 1700 MRO au lieu de 1900 MRO.