Mauritanie : Macky SALL a reçu le président du patronat mauritanien

Le Président sénégalais, Monsieur Macky Sall, a reçu, mardi, dans sa résidence à Nouakchott, le président de l’Union Nationale du Patronat Mauritanien (UNPM), M. Mohamed Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed.



Au cours de cette rencontre, le président sénégalais a fait part de sa joie de se trouver en Mauritanie et s’est félicité des relations profondes existant entre le Sénégal et la Mauritanie tout en espérant que les hommes d’affaires des deux pays accompagnent les efforts des pouvoirs publics visant plus de complémentarité et d’intégration économique.



A son tour, le président de l’UNPM a présenté en exposé détaillé sur l’Union Nationale du Patronat Mauritanien, sur les efforts entrepris dans le domaine de la promotion du secteur privé et sur le renforcement des échanges commerciaux entre les hommes d’affaires des deux pays, louant les efforts des pouvoirs publics en Mauritanie dans l’appui et la promotion du secteur privé et dont le dernier acte est l’annonce de la création du Conseil supérieur de l’investissement (CSIM).



Le président de l’UNPM a également appelé à l’appui de la complémentarité et des échanges entre les hommes d’affaires des deux pays et au soutien des potentialités locales à la lumière des découvertes gazières partagées du champ Grand –Tortue Ahmeyim et des perspectives prometteuses qu’elles ouvrent au secteur privé.



Le président de l’UNPM a demandé au Président Macky Sall d’accorder davantage d’intérêt aux hommes d’affaires mauritaniens en République du Sénégal et de résoudre les problèmes auxquels ils peuvent être confrontés.



Le Président de la République du Sénégal s’est engagé a œuvré à la satisfaction des attentes des hommes d’affaires mauritaniens au Sénégal et à l’appui du secteur privé dans les deux pays, indiquant que les partenariats du secteur privé des deux pays seront les premiers bénéficiaires des projets qui seront entrepris dans le domaine du Gaz.



A la fin de la rencontre, le président sénégalais a adressé une invitation officielle aux hommes d’affaires mauritaniens pour visiter le Sénégal et pour discuter sur les différents dossiers liés au renforcement de la coopération entre les hommes d’affaires des deux pays en vue d’identifier les opportunités d'échanges commerciaux.



